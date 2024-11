Ballando con le Stelle: caduta e infortunio in diretta per Anastasia Kuzmina

Infortunio a Ballando con le Stelle. É accaduto durante la diretta di sabato 16 novembre coinvolgendo la coppia formata da Anastasia Kuzmina e da Francesco Paolantoni. Durante la loro esibizione, nel corso della prima manche della serata, la ballerina è infatti caduta facendosi male ad una caviglia. Che cosa è successo.

Infortunio per Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle

L’esibizione della coppia a Ballando con le Stelle era dedicata alla sorella di Francesco Paolantoni, scomparsa di recente: qualcosa, purtroppo, non è andato per il verso giusto e Anastasia, partner di ballo del comico, è caduta a terra. La ‘ricostruzione’ dell’incidente è apparsa subito molto chiara: la ballerina è inciampata sulla caviglia dopo che il concorrente ha effettuato la presa erroneamente. Anastasia è stata dunque portata dietro le quinte per essere controllata dai medici, ragion per cui al termine della manche Francesco Paolantoni era da solo in pista.

Ci si è però collegati con la sala delle stelle dove la Kuzmina ha spiegato cosa le è stato riscontrato ovvero una distorsione: “Mi fa male Milly” ha detto non senza dispiacere. Per la coppia non tutto è perduto: come ricordato dalla conduttrice del dance show è sufficiente stare in pista per almeno 40 secondi per poter considerare valida l’esibizione. Lo segnala il regolamento e questo consentirebbe alla coppia di potersi ugualmente esibire.