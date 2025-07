Cominciano a circolare i primi noi papabili per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle 2025: chi saranno i nuovi concorrenti?

C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, condotta come sempre da Milly Carlucci. Nelle ultime ore stanno circolando alcuni nomi inaspettati come possibili nuovi concorrenti ma, prima di scoprire di chi si tratta, ricordiamo quali sono i nomi certi, ovvero Andrea Delogu, che potrà così anche promuovere il nuovo programma “La Porta Magica” e, come anticipato dall’esperto Gabriele Parpiglia, Francesca Faldini.

Nelle sue storie su Instagram, Davide Maggio ha confermato anche la presenza di Fabio Fognini, ex tennista.

Ballando con le Stelle, colpo di scena: le indiscrezioni sui nuovi concorrenti

Dopo aver visto chi sono i tre nomi certi per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, vediamo insieme quali sono invece i papabili, coloro che quindi potrebbero approdare al programma Rai della Carlucci. Primo nome illustre è quello di Martina Colombari, passando per Elettra Lamborghini e Rosa Chemical. Attenzione anche alla possibile partecipazione di Chanel Totti, dopo il no del Pupone, e dell’ex politico Piero Marrazzo. Barbara D’Urso è più no che sì, ma non si sa mai. Infine Belen e Francesca Pascale farebbero le ballerine per una notte.