Ballando con le Stelle: il figlio di un famoso attore nel cast

Lorenzo Tano, figlio del celebre attore Rocco Siffredi, ha annunciato via social la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Lorenzo Tano a Ballando con le Stelle

Il figlio di Siffredi sarà concorrente a Ballando con le Stelle e lo stesso canale ufficiale del format tv ha confermato la notizia con un post a lui dedicato. Lorenzo Tano e il figlio che il celebre attore di film per soli adulti ha avuto insieme a sua moglie Rozsa Tassi e ha un fratello minore, Leonardo. “Ciao ragazzi, mi sto preparando per Ballando con le Stelle. Ci sarò anch’io il 21 ottobre, ci vediamo, a presto”, ha dichiarato Lorenzo nel video condiviso dalla pagina social e in cui lo si vede all’interno di una palestra.

Il 27enne Lorenzo Tano, figlio di Rocco Tano, ha lasciato Bucarest, in Ungheria, per trasferirsi temporaneamente a Roma e, finalmente, è stata svelata la natura del suo trasferimento. Modello, pilota di moto, direct project manager e regista, Lorenzo prenderà parte al cast per lo show al fianco di Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce, e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più. Il programma prenderà il via dal 21 ottobre e il cast dei giudici (compresa Selvaggia Lucarelli) è stato riconfermato.