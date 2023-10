Ballando con le Stelle, Simona Izzo a Ricky Tognazzi e Tove Villfor: "Lei è Barbie e tu non sei Ken"

Siparietto a Ballando con le Stelle durante l'esibizione di Ricky Tognazzi. La moglie Simona Izzo lo ha ripreso in diretta.

Nella nuova edizione di Ballando con Le Stelle c’è un concorrente d’eccezione. Anche l’attore Ricky Tognazzi è infatti nel cast e ad accompagnarlo ci sarà la ballerina svedese Tove Villfor. Durante la diretta è intervenuta anche la moglie Simona Izzo con la quale c’è stato un botta e risposta “pungente”: “Tu sei Barbie ma lui non è Ken”, ha affermato la doppiatrice una volta conclusa l’esibizione.

Ballando con le Stelle, botta e risposta tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona Izzo dopo aver fatto il commento sulla coppia composta dal marito e dalla ballerina svedese ha tenuto a ricordare di essere sposato con il marito da 38 anni. Tognazzi ha poi replicato affermando che Tove potrebbe essere sua figlia, ma la replica della doppiatrice è stata immediata: “Tua figlia è lì, tesoro, bellissima, quindi stai attento”. L’attore si è poi corretto “Forse potrebbe essere addirittura mia nipote”. Ed è così che Simona Izzo lo ha “punzecchiato”: “Dai, non ti buttare così giù… ma non è né tua figlia né tua nipote: quindi stai calmo”.

La classifica al termine della prima puntata

Ad ogni modo la partenza di Ricky Tognazzi, al termine della prima puntata del dancing show è stata molto positiva. Si è infatti piazzato secondo in classifica, dietro solo a Lino Banfi che ha emozionato tutti in un ballo nel quale ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa solo pochi mesi fa. In terza posizione ci sono Simona Ventura e Samuel Peron, mentre allo spareggio della prossima puntata sono finite le coppie composte da Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.