Natalia Titova torna sotto i riflettori dopo le parole allarmanti di Filippo Magnini sul palco di Ballando con le Stelle: la ballerina ha scelto i social per mostrarsi serena e sorridente, sfidando i rumors degli ultimi mesi sulla sua salute e sulla presunta crisi con il marito Massimiliano Rosolino.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino: i timori dei fan e la conferma della serenità familiare

Alcune dichiarazioni di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle avevano acceso dubbi sullo stato di salute della ballerina e sul rapporto con il marito. Magnini, visibilmente commosso, aveva accennato a una “battaglia silenziosa” di Rosolino, suscitando preoccupazione tra i fan.

Nonostante la pausa dalle scene e dai social, la ballerina dimostra di essere pronta a riprendere contatto con il pubblico, mostrando una serenità che rassicura chi la segue da anni.

Ballando: dopo le parole di Magnini, Natalia Titova torna sui social e sorprende tutti

Natalia Titova è riapparsa sui social con un video che la mostra felice e sorridente mentre danza nella stanza della figlia. L’ex professionista di Ballando con le Stelle, in jeans e felpa, ha lasciato trasparire tutta la sua leggerezza nei movimenti. Con ironia l’ex nuotatore ha invitato i follower a votarla scegliendo tra 10 e 100, accompagnando il tutto con la didascalia “Come smaltire il pranzo”.

La ballerina avrebbe così voluto rassicurare il pubblico, smentendo i rumors che parlavano di una presunta crisi con il marito Massimiliano Rosolino e dei problemi di salute che l’avrebbero tenuta lontana dai riflettori.