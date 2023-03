Bambina di 12 anni precipitata dal balcone di casa: è in prognosi riservata

Una bambina di 12 anni è precipitata dal balcone della sua casa, a Luco dei Marsi, nella provincia de L’Aquila, ed è finita sulla strada sottostante, riportando delle gravi ferite dopo la caduta di alcuni metri.

La bambina precipitata dal balcone è stata trasferita al Bambin Gesù di Roma

A chiamare i soccorritori sono stati alcuni passanti, che hanno trovato la bambina in strada. I sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti e hanno stabilizzato la 12enne, che è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale in elicottero.

La bambina è rimasta sempre cosciente, ma, a causa dell’età e delle gravi ferite, è stata subito trasferita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dove è stata ricoverata d’urgenza con prognosi riservata. Secondo le prime notizie, avrebbe riportato diverse fratture a braccia, gambe e bacino a causa del violento schianto al suolo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo gli inquirenti, è stato un incidente

Anche i Carabinieri sono intervenuti sul luogo della caduta e hanno avviato un’indagine per accertare quanto accaduto. Gli agenti hanno ascoltato i familiari della bambina e i passanti che l’hanno trovata, ma altri elementi potrebbero emergere dalle telecamere presenti nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la 12enne sarebbe precipitata dal balcone al terzo piano. La madre era in casa, ma, impegnata in altre faccende, non si sarebbe accorta di nulla. La dinamica è ancora da chiarire, ma per il momento non ci sono indagati. Gli inquirenti ipotizzano un incidente e tendono a escludere un gesto volontario.

