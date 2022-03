Bambina di un anno e mezzo in ospedale per aver ingerito hashish: è grave

Una bambina di un anno e mezzo è finita in ospedale a Palermo dopo aver ingerito hashish. Le sue condizioni al momento sono gravi.

Una bambina di un anno e mezzo è finita in ospedale per aver ingerito hashish. Il fatto è accaduto in Sicilia, dove negli ultimi mesi sono accaduti tanti episodi simili. Secondo la prima ricostruzione, la piccola è stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla, a Palermo, la scorsa notte, dai genitori, una coppia di 23 e 20 anni. I genitori avevano in braccio la bambina che piangeva disperatamente. Sono stati loro, molto preoccupati, a spiegare che probabilmente la piccola aveva ingerito della droga.

La bimba è in gravi condizioni

Le analisi dei medici hanno confermato quanto raccontato dai genitori. La bimba avrebbe ingerito la sostanza mentre giocava e poi si è sentita male. I sanitari hanno subito chiamato i carabinieri della stazione di Brancaccio, che hanno effettuato una perquisizione nella casa della famiglia e hanno trovato un altro frammento di hashish. La bambina si trova ricoverata presso l’ospedale Di Cristina a Palermo e le sue condizioni sono gravi.

Nelle ultime ore fortunatamente ha mostrato qualche segno di miglioramento.

Il padre è stato denunciato

Il padre della bambina è stato denunciato per detenzione della piccola dose di droga ed è stato segnalato alla prefettura. Purtroppo non è la prima volta che accadono degli episodi del genere. Negli ultimi mesi c’è stata una vera e propria escalation di episodi simili in provincia di Palermo. La Procura dei minorenni del capoluogo siciliano ha momentaneamente affidato la bambina al direttore sanitario dell’ospedale in cui è stata ricoverata.