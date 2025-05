Bambina venduta a uno sciamano, è ergastolo per la madre: della piccola non ...

Bambina venduta a uno sciamano, è ergastolo per la madre: della piccola non ...

La bimba era stata venduta per 800 sterline, poco meno di 1.000 euro a Città del Capo.

Una donna di 35 anni è stata condannata all’ergastolo per aver venduto la figlia a uno sciamano per 800 sterline: la piccola risulta ancora scomparsa.

Madre vende la figlia a uno sciamano per 800 sterline

Joshlin, una bambina di 6 anni, è stata venduta dalla madre a uno sciamano per 800 sterline (poco meno di mille euro) a Città del Capo, in Sudafrica.

Come riportato dal Daily Mail, la bimba è stata notata da un “guaritore” per via della pelle chiara e venduta allo stesso dalla madre, la 35enne Raquel Smith, con l’aiuto del fidanzato Jacquen Apollis e un amico, Seveno van Rhyn. La bimba risulta ancora scomparsa.

Bambina venduta a sciamano: madre condannata all’ergastolo

Racquel Smith è stata condannata all’ergastolo con l’accusa di tratta di esseri umani e rapimento. Né lei né i suoi complici hanno voluto rivelare dove si trova la bambina. Durante il processo, durato 6 settimane, diversi testimoni hanno raccontato ciò che sapevano. Una insegnate di Joshlin ha riportato le parole della donna durante la ricerche della piccola: “è già in un container su una nave verso l’Africa Occidentale.” Un pastore ha invece affermato di aver sentito la Smith dire di voler vendere anche gli altri figli.