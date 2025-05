Panico in centro a Napoli, nell’area pedonale Largo Berlinguer, nel quartiere storico San Giuseppe, quando un bambino di appena 9 anni è sfrecciato tra i passanti con la mini moto. Denunciati i genitori.

Napoli, bambino di 9 anni semina il panico in moto

Un bambino di 9 anni è sfrecciato a tutta velocità in pieno centro a Napoli con la mini moto, facendo manovre pericolose a velocità elevata e seminando così il panico tra i passanti.

Il fatto è accaduto nella zona pedonale Largo Berlinguer, nel quartiere storico San Giuseppe. Sul posto erano presenti due Carabinieri fuori servizio, i quali hanno tentato, invano, di fermare il piccolo centauro il quale, dopo averli visti, ha poi gettato a terra la moto per fuggire via.

Napoli, bambino di 9 anni semina il panico in moto: denunciati i genitori

Come detto il piccolo è fuggito ma la sua fuga è durata pochi metri. I Carabinieri lo hanno fermato e accompagnato in caserma dove, dopo poco, sono arrivati i genitori che sono stati denunciati per abbandono di minore. La mini moto con motore a scoppio 100 di cilindrata è stata sequestrata. Il mezzo è risultato essere anche privo di targa e non immatricolato perché da pista, e quindi non può circolare su strada.