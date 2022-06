Bambino scomparso in spiaggia a Rimini: ritrovato dopo 6 ore

Attimi di paura a Rimini, dove un bambino di 11 anni è scomparso in spiaggia per diverse ore: le ricerche si sono concluse con successo

Sono stati lunghi momenti di vero terrore, quelli vissuti da due genitori che avevano deciso di passare un tranquillo fine settimana al mare a Rimini, ma che ad un tratto non hanno più visto vicino a loro il figlioletto di 11 anni.

Rimini, bambino scomparso in spiaggia e ritrovato dopo 6 ore

Il bambino si è allontanato senza essere visto mentre la famiglia si trovava in spiaggia a Rimini. Camminando distante dai genitori, il piccolo si è perso sul litorale senza più riuscire a tornare da loro. Quando il padre si è accorto di quello che era successo ha provato a cercarlo, invano, e ha quindi tentato di farlo richiamare dall’altoparlante della spiaggia. Erano circa le 11 e 30 del mattino quando è intervenuta anche la Poliza Locale.

Le ricerche e il ritrovamento del bambino

Le Forze dell’Ordine hanno proseguito le ricerche insieme ai genitori per diverse ore, fino a quando, alle 17 e 30, il bambino è stato ritrovato a diversi chilometri di distanza dal punto in cui era partito alla mattina. L’undicenne è stato riaccopagnato dai poliziotti al bagno in cui il padre lo stava aspettando.