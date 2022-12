Bambino trovato morto per strada a Zurigo: indagini in corso

La polizia pensa si possa essere trattato di un incidente, ma è in cerca di testimoni per riuscire a ricostruire quanto accaduto.

Un bambino è stato trovato morto, riverso in strada. Il corpo del piccolo è stato notato intorno alle 8.15 sulla Escher-Wyss-Platz, nel quinto distretto della città di Zurigo, da un passante, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della polizia municipale e i soccorritori di Zurigo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

Ipotesi incidente, si cercano testimoni

Resta ancora il mistero sulla causa della morte del bambino. Dalle prime indagini, la polizia pensa che il bambino, la cui età non è stata precisata, possa essere stato vittima di un incidente della circolazione e sta cercando testimoni per fare luce su questa terribile tragedia. Un portavoce della polizia municipale ha spiegato che “non si può escludere” che l’investitore possa essere scappato. “Indaghiamo in tutte le direzioni” ha precisato a 20 Minuten.

Sul posto stanno lavorando gli specialisti del Servizio tecnico infortuni e dell’Istituto forense di Zurigo. L’Istituto di Medicina Legale dovrà fare chiarezza sui motivi della morte del piccolo. Ai parenti e ai passanti è stato offerto sostegno psicologico.