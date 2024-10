Per Barbara D’Urso questi sono stati momenti di grande gioia. La conduttrice è diventata ancora una volta nonna: la nuora Giulia ha dato alla luce una bambina. Solo nel 2022, la neo “nonna-bis” aveva accolto la nascita della piccola Matilde e sui social si è mostrata felicissima per l’evento, tanto che su Instagram ha scritto: “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro… Grazie Giulia”.

Barbara D’Urso di nuovo nonna: l’apparizione a Ballando con le Stelle

Solo lo scorso 5 ottobre Barbara D’Urso era apparsa sugli schermi italiani a Ballando con le Stelle in qualità di “ballerina per una notte” e proprio questa apparizione speciale era stata l’occasione per annunciare in diretta che la nuora Giulia era in dolce attesa. Quest’ultima è infatti legata al figlio della conduttrice Giammauro. Ad ogni modo il lieto evento non si è fatto attendere tanto che la “Barbara nazionale” ha mostrato una piccola manina. Ad accompagnare lo scatto la didascalia: “E ora anche lei”.

Barbara D’Urso e la gioia di essere nonna

Barbara D’Urso ha anche mostrato un piccolo vaso di cartone sul quale è stata disegnata l’impronta di un’altra manina, ossia quella della nipotina Matilde: “I nonni seminano amore”, è il messaggio tenerissimo che era stato scritto sul disegno cartonato. La telecamera ha poi volto per qualche secondo lo sguardo sulla piccolina, Al breve video è poi seguito uno scatto dove si vedono due mani, una sopra all’altra, quella della piccola Matilde e quella della conduttrice.