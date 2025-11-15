“Ci siamo fatti male”: tensione e preoccupazione per Barbara D’Urso a B...

Dietro le luci scintillanti e le coreografie spettacolari di Ballando con le Stelle si nasconde un mondo fatto di allenamenti intensi, fatica e qualche imprevisto. Ogni concorrente deve infatti affrontare non solo la sfida della danza, ma anche i limiti del proprio corpo, tra stanchezza e piccoli infortuni che possono mettere a rischio le esibizioni.

Le condizioni di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca preoccupano i fan.

Tra imprevisti e coraggio: gli infortuni a Ballando con le Stelle

Ogni edizione di Ballando con le Stelle porta con sé sfide, colpi di scena e qualche piccolo imprevisto: i concorrenti devono affrontare coreografie complesse, allenamenti estenuanti e, inevitabilmente, anche qualche incidente di percorso. Quest’anno, tra i protagonisti messi alla prova dagli infortuni c’è Barbara D’Urso, che a poche ore dalla diretta ha dovuto fare i conti con dolori alla spalla, al trapezio e all’anca. Nonostante gli acciacchi, la conduttrice non ha voluto arrendersi, mostrando grande determinazione a proseguire nel suo percorso di gara.

“Ci siamo fatti male”. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: allarme infortuni a Ballando

Durante le prove con il maestro Pasquale La Rocca, Barbara ha continuato a lavorare instancabilmente, restando in sala fino a tarda sera. Il ballerino ha sottolineato come la stanchezza sia normale, soprattutto arrivati all’ottava puntata, ma ha assicurato che la coppia è pronta a regalare al pubblico una performance spettacolare.

La conduttrice, dal canto suo, ha condiviso sui social le sedute di fisioterapia, dimostrando che dolore e timore non le impediscono di impegnarsi al massimo. Per lei, la sfida più importante non è solo conquistare la giuria, ma dimostrare a se stessa e agli spettatori che la forza di volontà può vincere anche gli imprevisti.

La puntata di stasera, sabato 15 novembre, in onda alle 21:30 su Rai1, promette quindi emozioni forti e un ritorno in pista che molti fan aspettano con curiosità.