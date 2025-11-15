Uno dei protagonisti di “Ballando con le Stelle” è diventato papà. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle: uno dei protagonisti è diventato papà

Con un annuncio su Instagram, uno dei protagonisti di “Ballando con le Stelle” è diventato papà per la prima volta. Di chi stiamo parlando? Del ballerino e coreografo Luca Favilla che, in questa edizione del dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, balla in coppia con Martina Colombari.

Con un post sui social, Favilla ha quindi voluto annunciare la nascita di Enea, nato dall’amore con la compagna e collega Camilla Mola.

Ballando con le Stelle, Luca Favilla è diventato papà: “Inutile nascondere l’emozione”

Luca Favilla e Camilla Mola sono diventati genitori del piccolo Enea. Il ballerino e coreografo protagonista di “Ballando con le Stelle“, ha voluto annunciare la nascita del primo figlio con un post su Instagram, con tanto di foto insieme alla compagna in ospedale, al Policlinico Casilino di Roma. Ecco cosa ha scritto Favilla a corredo del post: “Ebbene sì, siamo ufficialmente diventati mamma e papà. Inutile nascondere l’emozione. Per quanto riguarda il nome, l’indecisione era tanta… Goku…. Naruto… ottoavorediromafrancescototti… ma alla fine abbiamo optato per Enea! Non vedo l’ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me.” Tantissimi i messaggi di congratulazioni, da Carolyn Smith a Vera Kinunnen, passando per Andrea Delogu, Federica Nargi e Massimiliano Rosolino, il quale ha scritto: “quest’anno abbiamo già i ballerini per il 2050!”