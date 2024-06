La stagione televisiva 2024/2025 potrebbe vedere una sfida interessante che i fan aspettano da tempo. Stiamo parlando della battaglia a colpi di share tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino.

Barbara D’Urso VS Myrta Merlino: la sfida

Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso e Myrta Merlino stanno scaldando i motori per la sfida del secolo, che dovrebbe andare in scena durante la stagione televisiva 2024/2025. E’ bene sottolineare che, per il momento, non c’è niente di certo. Sono semplici voci di corridoio, ma i fan sperano davvero di assistere ad una sanguinolenta battaglia a colpi di share.

Barbara sul Nove e Myrta a Canale 5: chi vincerà?

Anche se Discovery ha smentito il coinvolgimento di Barbara D’Urso, sembra che sarà proprio canale Nove ad ospitare la conduttrice napoletana. Secondo alcune indiscrezioni, Carmelita dovrebbe occupare la stessa fascia oraria di Myrta Merlino. Pomeriggio 5 va in onda su Canale 5 dalle ore 17 alla 18:45, dal lunedì al venerdì.

Barbara VS Myrta: sarà una bella sfida

“Sarà una bella sfida“, hanno commentato i fan quando hanno appreso della presunta battaglia tra Barbara e Myrta. In effetti, se la D’Urso e la Merlino dovessero andare in onda nella stessa fascia oraria finalmente si saprebbe la verità: è più forte Carmelina o la collega che le ha scippato Pomeriggio 5? Staremo a vedere.