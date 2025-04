La smentita di Paola Barale

Recentemente, il giornalista Alberto Dandolo ha lanciato un’indiscrezione sul presunto ritorno in tv di Barbara d’Urso e Paola Barale, suggerendo che le due conduttrici stessero lavorando a un nuovo programma per la Rai. Tuttavia, durante la trasmissione ‘Obbligo o Verità’ condotta da Alessia Marcuzzi, Barale ha prontamente smentito queste voci. “Non è vero, Dandolo ogni volta che scrive su di me si inventa cose”, ha dichiarato, chiarendo che l’indiscrezione è nata da una semplice cena tra amiche, immortalata in una foto sui social.

Il futuro incerto di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, dopo la sua rottura con Mediaset, si trova in una situazione difficile. Da quando ha lasciato ‘Pomeriggio 5’, il suo ultimo programma, non ha più avuto opportunità di tornare in onda. La conduttrice, che ha sempre dichiarato di voler tornare nel suo “habitat naturale”, ovvero la televisione, si trova ora a dover affrontare un periodo di inattività che dura ormai da quasi due anni. Nonostante la sua voglia di tornare, sembra che le porte delle reti generaliste siano chiuse per lei.

Un panorama televisivo in evoluzione

Il panorama televisivo italiano è in continua evoluzione e le opportunità per i volti noti come Barbara d’Urso possono essere limitate. Con l’emergere di nuove figure e format, le conduttrici storiche si trovano a dover affrontare una concorrenza agguerrita. Barbara, a 67 anni, non ha intenzione di ritirarsi, ma dovrà trovare qualcuno disposto a darle fiducia e a investire in un nuovo progetto. La sua carriera, che ha attraversato alti e bassi, potrebbe aver bisogno di una nuova direzione per tornare a brillare.