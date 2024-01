Barcellona, due bambini trovati morti in casa insieme al papà

I due fratellini si trovavano a casa del papà per le vacanze di Natale. A dare l'allarme è stata la mamma

Una tragedia ha sconvolto la città di Barcellona. Due fratellini di 7 e 10 anni sono stati trovati morti a casa del padre, morto anche lui.

Il tragico ritrovamento

A dare l’allarme è stata la madre dei bambini. L’ex marito, di comune accordo, avrebbe dovuto riaccompagnare nella casa materna i due figli dopo le vacanze natalizie. I sospetti hanno cominciato a farsi strada nella donna dopo che dalla scuola l’hanno avvertita che i bambini non si erano presentati.

Polizia, vigili del fuoco e ambulanza sono arrivati davanti alla casa dell’uomo e subito è apparso evidente che qualcosa non andava a causa del forte odore di gas che proveniva dall’abitazione.

I pompieri hanno dunque sfondato la porta e all’interno della casa è avvenuta la tragica scoperta: i corpi dei due bambini e del padre senza vita.

Le ipotesi

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi relativa alle cause del decesso: dall’incidente a un gesto volontario da parte del padre. La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna riporta che non vi erano denunce pendenti di violenza nei confronti dell’ex partner da parte dell’uomo.