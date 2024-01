Adolfo Macias, più conosciuto con lo pseudonimo di ‘Fito‘, è scappato dal carcere in cui era detenuto in Ecuador. Si tratta del capo della più grande gang di narcotraffico presente nel Paese: circa 3 mila agenti si sono messi sulle sue tracce.

Ecuador, evaso boss del narcotraffico:

Era il giorno di Natale quando Adolfo Macias è riuscito ad evadere dal carcere di Guayaquil, luogo in cui stava scontando dal 2011 una pena di 34 anni per criminalità organizzata, traffico di droga e omicidio. L’uomo è risucito a scappare durante una visita medica, mentre questa domenica sarebbe dovuto essere trasferito in un altra prigione di massima sicurezza. Sulle sue tracce si sono messi quasi 3 mila agenti, ma tutto il Paese è in allerta.

“Ho appena firmato il decreto sullo stato d’emergenza affinché le forze dell’ordine abbiano tutto il sostegno politico e giuridico nelle loro azioni”, ha spiegato il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa su Instagram. Secondo quanto si apprende, nelle scorse ore quattro agenti della polizia sarebbero stati dati per dispersi, probabilmente rapiti. Contestualmente, nel Paese si sono verificati diversi episodi di rivolte nelle carceri: incidenti in sei carceri diverse con, in alcuni casi, i secondini presi in ostaggio.