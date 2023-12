Il 22enne è stato trovato privo di vita nel suo appartamento a Bari, non è ancora chiaro come sia morto

La notizia della morte di Domenico Buonamico è stata condivisa nella prima serata di ieri, intorno alle 19:30.

Bari, 22enne trovato morto in casa

Il 25 dicembre il 22enne, studente di Ingegneria al Politecnico, aveva fatto visita ai parenti a Foggia, per poi rientrare nel suo appartamento in via Montenegro nel quartiere Umbertino a Bari. Dopo che è rincasato amici e familiari non hanno più avuto sue notizie. L’allarme è scattato quando, il giorno seguente, il ragazzo non ha risposto nemmeno al citofono.

Il ritrovamento

Il 26 dicembre, non riuscendo a contattare Domenico i suoi amici si sono rivolti alle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Quando sono entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo senza vita del giovane. Al momento le cause della morte rimangono ancora conosciute.

Si indaga sulla causa del decesso

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che si sia trattato di un malore improvviso, oppure che il 22enne sia stato vittima di un incidente domestico. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e non è stato evidenziato un tentativo di effrazione all’interno dell’abitazione. Il pm di turno Desireé Digeronimo, deciderà se sottoporre la salma all’autopsia per fare luce sulle ragioni della prematura scomparsa.