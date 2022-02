Bari, bimba di 5 anni azzannata da un pitbull: ferita gravemente ad un orecchio

Una bambina di appena 5 anni di Bari è stata azzannata da un cane di razza pitbull, che le ha strappato un orecchio: verrà operata.

È successo tutto nella mattinata di sabato 19 febbraio, nel rione San Paolo di Bari, dove una bambina di soli 5 anni, mentre passeggiava in compagnia della madre, è stata aggredita da un pitbull.

Dopo l’attacco, che le ha causato l’amputazione parziale di un orecchio, la piccola è stata portata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo, per poi essere trasferita di urgenza al Policlinico di Bari, dove si trova ancora in prognosi riservata.

Giuseppe Giudice, il primario di Chirurgia plastica del Policlinico, ha commentato l’accaduto, spiegando di come non siano così inusuali attacchi del genere, soprattutto da parte di determinate razze di cane:

«La bimba è molto traumatizzata, ha subito purtroppo l’amputazione parziale di un orecchio e oggi pomeriggio verrà sottoposta ad un primo intervento chirurgico di ricostruzione, ma ne serviranno altri successivamente. Non è in pericolo di vita ma le ferite sono gravi. Purtroppo non è il primo caso del genere che vediamo, i pitbull a mio avviso non dovrebbero essere allevati e commercializzati, sono molto pericolosi. Io amo gli animali e i cani in particolare, ma vediamo troppi casi come quello di questa bimba che si porterà questo trauma per sempre».