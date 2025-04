Femminicidio a Bari: uccide la moglie e si costituisce, indagini in corso

Bari, femminicidio in casa: uccide la moglie e chiama i carabinieri per costi...

Si allunga l’elenco delle donne uccise per mano di chi diceva di amarle. Il femminicidio resta una piaga profonda della nostra società, che continua a manifestarsi con una brutalità sconvolgente. L’ultima tragedia è avvenuta a Mariotto, frazione di Bitonto, in provincia di Bari, dove un uomo ha ucciso la moglie all’interno della loro abitazione.

Femminicidio a Bari: uccide la moglie e si costituisce

Ha colpito la moglie con un coltello, poi ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri: “Venite, ho ucciso mia moglie”. È accaduto questa mattina a Mariotto, una tranquilla frazione del comune di Bitonto, nel Barese.

Protagonista della tragedia un uomo di circa 75 anni, Vincenzo Visaggi, ex operaio in pensione, che ha ucciso a coltellate la moglie, Lucia Chiapparino, sua coetanea. La coppia, molto conosciuta in paese, aveva tre figli, un maschio e due femmine.

Il delitto si è consumato nell’abitazione della coppia, una palazzina a un piano situata nel centro della frazione, a circa 40 chilometri da Bari. Secondo le prime ricostruzioni, dopo il gesto l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. I carabinieri, allertati dalla sua telefonata, lo hanno trovato chiuso in bagno e sono riusciti a entrare per bloccarlo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Sis (Sezione Investigazioni Scientifiche), il medico legale e il pubblico ministero Angela Morea, per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al gesto estremo. Il femminicidio di Lucia Chiapparino si aggiunge a una lunga e dolorosa lista di donne uccise in ambito familiare, spesso all’interno di contesti segnati da silenzi, tensioni e violenze mai denunciate.

Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha commentato la tragedia sulla sua pagina Facebook: