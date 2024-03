Un uomo di Barletta, non rassegnatosi alla fine della relazione con l’ex moglie, ha minacciato diverse volte ma donna dicendole che, se non fosse tornata con lui, l’avrebbe fatta saltare in aria. L’uomo è stato arrestato, mentre la donna, insieme ai figli e all’anziano padre, era stata stata preventivamente trasferita in una struttura protetta.

Barletta, arrestato dopo minacce alla ex moglie

L’uomo, che adesso si trova in carcere a Trani in attesa di giudizio, ha minacciato diverse volte la ex moglie dicendole che, se non fosse tornata con lui, l’avrebbe fatta saltare in aria. L’uomo aveva fatto esplodere, con materiale infiammabile, l’androne del palazzo dove la donna viveva insieme ai figli minori e all’anziano padre; mentre in una seconda occasione aveva lanciato un ordigno esplosivo davanti al portone di casa della donna, provocando un allarme per tutti i residenti del palazzo. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di atti persecutori nei confronti della ex moglie, danneggiamento a seguito incendio e tentato omicidio nei confronti del padre.

La donna era stata trasferita in una struttura protetta

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, con la collaborazione dei servizi sociali e del centro antiviolenza, avevano trasferito preventivamente la donna con i figli e l’anziano padre in una struttura protetta.

