Sono state richiamate dal ministero della Salute delle barrette Carrefour bio. Attenzione a chi ha acquistato il prodotto ed è allergico.

Richiamate dal mercato le barrette Carrefour bio. Sembra che sia stata segnalata la presenza di solfiti non dichiarati dall’azienda produttrice. L’annuncio è stato fatto dal ministero della Salute.

Barrette di farro bio Carrefour richiamate dal mercato per presenza di solfiti non dichiarati

Nulla di estremamente proccupante ma solo un richiamo a scopo precuazionale. Chi è allergico ai solfiti deve stare alla larga da questo prodotto, chi ha già acquistato i lotti ritirati può consumarli senza rischio. Il prodotto in questione è: “Barrette di fiocchi di farro e farro soffiato con mirtilli rossi, granella di nocciole e cannella“, l’alimento ha il marchio Carrefour Bio.

Il lotto richiamato e la quantità di solfiti presenti al suo interno

All’interno dei prodotti erano presenti in quantità 23 +/- 6 mg/kg di solfiti. Il motivo del richiamo è che potrebbero contenere allergeni ed essere dannosi per coloro che non possono mangiarli. L’azienda che produce questi due prodotti è Carrefour GS Spa dall’azienda Poggio del Farro Srl, nello stabilimento di via Bruscoli Cerdello 317/A a Fiorenzuola, Firenze.

Il lotto ritirato dal commercio è il numero 1812, con scadenza 23 dicembre 2023. Le confezioni sono vendute in pacchetti da 125 grammi (5×25 grammi).