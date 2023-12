Basilicata, ancora una lieve scossa di terremoto in provincia di Potenza

La Basilicata non ha pace e per il terzo giorno consecutivo è alle prese con un terremoto. Dopo lo sciame sismico del 7 dicembre e le scosse arrivate fino a magnitudo 3.0 sulla scala Richter di ieri, nella notte fra l’8 e il 9 dicembre i sismografi hanno registrato l’ennesima scossa.

Terremoto in Basilicata: scossa nella notte

Nella notte fra ieri e oggi, quando erano circa le 3:30, una nuova scossa di terremoto ha messo apprensione ai cittadini della provincia di Potenza, in Basilicata. Il sisma, l’ennesimo di questi ultimi tre giorni, non è stato di grande entità, ha raggiunto la magnitudo 2.2 sulla scala Richer (inferiore di 0.8 rispetto al picco del terremoto che aveva colpito l’area ieri). La preoccupazione deriva soprattutto dalla ricorsività dell’evento sismico, perché non si segnalano danni a cose o persone.

La Basilicata come zona sismica: i terremoti nella storia

La Basilicata, come sappiamo, è una zona che dal punto di vista sismico può definirsi attiva. Negli ultimi anni, fortunatamente, non si sono registrate forti scosse: ma nella storia alcuni eventi tellurici hanno anche superato il valore 6 sulla scala Richter: l’ultimo di essi, tristemente noto, risale al 1980.