Bassetti e l’appello del no vax pentito: “Il Covid è bruttissimo, vaccinatevi e non fate come me”

Matteo Bassetti ha scelto di pubblicare sulla propria pagina Facebook il messaggio di un no vax che si è pentito della scelta: le parole di Vincenzo.

Matteo Bassetti continua a fare una campagna di informazione per il vaccino contro il Covid-19 anche sulla propria pagina Facebook. L’esperto ha pubblicato in Rete il video di una persona contagiata dal virus.

Bassetti e l’appello di un no vax, le parole dell’uomo

Vincenzo è attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie infettive al San Martino di Genova, proprio lì dove lavora Bassetti. Lo stesso professionista sanitario ha chiesto a Vincenzo di lanciare un appello. “Il Covid esiste ed è bruttissimo. Vaccinatevi, ve lo dico dal profondo del cuore“, ha commentato l’uomo lanciando un appello a chi ancora non ha aderito alla campagna vaccinale.

Bassetti e l’appello di un no vax, l’uomo si è pentito di non essersi vaccinato

Vincenzo ha 48 anni e non aveva scelto di vaccinarsi, in seguito è risultato positivo ed è ancora ricoverato. Per fortuna le sue condizioni sono migliorate, come dichiarato da Bassetti nel video, ma è bene non sottovalutare il virus.

Bassetti e l’appello di un no vax, l’appello dell’uomo

L’uomo fa ancora molta fatica a respirare e lancia un appello ai negazionisti del Covid, così come a chi ancora non si è voluto vaccinare.

Vincenzo adesso si è negativizzato e ha dichiarato di aver passato un brutto momento.