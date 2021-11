Bassetti sulla variante Omicron: “Attenzione con questo terrorismo”

Matteo Bassetti chiarisce alcune cose sulla variante Omicron e sconfessa la rinnovata sfiducia nei vaccini: “Attenzione con questo terrorismo”

Matteo Bassetti sulla variante Omicron non ci è andato giù leggero e ospite a In Onda su La7 ha detto: “Attenzione con questo terrorismo”. L’immunologo del San Martino di Genova ha fortemente criticato due cose: il circuito informativo scientifico sul nuovo ceppo e le scelte dell’Oms sul nome della Omicron che toglierebbe dall’imbarazzo la Cina che dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe un po’ la “consigliori” in senso lato.

Bassetti, la variante Omicron e il “terrorismo” sulla sfiducia nei vaccini per combatterla

Ha spiegato Bassetti nel programma di Concita De Gregorio e David Parenzo: “Bisogna stare molto attenti a fare questo terrorismo, rischiamo di minare profondamente la fiducia dei cittadini nei vaccini“, E poi, su scala planetaria: “Se non vacciniamo gli stati africani arriveranno altre varianti ancora più aggressive e contagiose.

Terrorismo e disinformazione ufficiale: sulla variante Omicron Bassetti non fa sconti

“C’è stato un cortocircuito informativo, sono venuto a sapere di questa variante dai media e non dalla comunità scientifica“.

E la scelta dell’Oms di chiamare la nuova mutazione che arriva dal Sudafrica Omicron con il salto di lettere dell’alfabeto greco per evitare che si leggesse Xi come il leader di Pechino?

Matteo Bassetti sulla variante Omicron paventa il “terrorismo” e bacchetta l’Oms prona alla Cina

Bassetti ha chiosato con la mannaia su una questione che era diventata tristemente mainstream nei giorni scorsi in geopolitica “leggera”: “L’Oms ha già fatto delle cadute, questa è la peggiore.

La scienza non si deve mai inchinare alla politica”.