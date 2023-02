Basta preghiere, la moglie di Bolsonaro scavalca il marito e scende in politica 

Basta preghiere, la religiosissima moglie di Jair Bolsonaro scavalca il marito e scende in politica .

In queste ore la notizia: Michelle de Paula Firmo ha confermato che ha deciso di scendere in campo per “un Brasile migliore”. Lai, l’ex first lady di Brasila, vuole “aiutare a costruire un Brasile migliore”.

La moglie di Bolsonaro scende in politica

Come? La Firmo è stata nominata dal Partito Liberale (PL) a capo del capitolo femminile di quella formazione, a cui la leader di estrema destra si è unita lo scorso anno.

Lo scopo allora era contrastare l’elezione del progressista Luiz Inácio Lula da Silva. Il presidente del PL, Valdemar Costa Neto ha detto: “Michelle avrà la struttura del partito, girerà il Paese e promuoverà gli incontri delle donne”. I merdia della Florida, dove Bolsonaro e signora risiedono da un po’, spiegano che “la moglie di Bolsonaro è una fervente evangelica”.

Un’altra “Michelle” nella politica mondiale?

“Ha svolto un ruolo importante nella frustrata campagna elettorale del marito, fungendo da ponte con le chiese neopentecostali che sono sempre più influenti in Brasile”.

Da quando Bolsonaro prese il potere nel 2019, sua moglie si è dedicata alla promozione del linguaggio dei segni e all’inclusione delle persone sorde, oltre a coordinare “campagne di volontariato volte alla cura dei bambini delle comunità più povere”.