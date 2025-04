Matrimonio al capolinea per l'ex calciatore tedesco e l'ex tennista serba: i motivi.

Il matrimonio tra l’ex calciatore tedesco Bastian Schweinsteiger e l’ex tennista serba Ana Ivanovic pare essere giunto al capolinea. Tutto sull’indiscrezione bomba

Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic: la storia d’amore

Quella tra l’ex calciatore tedesco, oggi 40enne, Bastian Schweinsteiger, e l’ex tennista serba, oggi 37enne, Ana Ivanovic è una delle storie d’amore più amate del mondo dello sport. I due si sono conosciuti a New York nel 2014 per poi sposarsi nel 2016 a Venezia. La coppia nel corso degli anni ha avuto tre figli, l’ultimo nato nel 2023 e la loro sembrava una storia d’amore da favola. Così pare però non essere più, tanto che sembrano sempre più vere le voci circa una separazione tra i due.

Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic si sono lasciati? Il dettaglio che fa tremare i fan

Bastian Schweinsteiger e Ana Ivanovic hanno sempre mantenuto un profilo basso, tenendo i dettagli della loro storia lontano dai riflettori. Per i tanti fan della coppia la notizia di una possibile separazione è risultata davvero inaspettata. Secondo il quotidiano tedesco “Bild”, il motivo della rottura sarebbe il poco tempo che riescono a passare assieme, Bastian infatti è sempre in viaggio, mentre Ana rimane a Belgrado con i figli.