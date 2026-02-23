Padre Fanzaga e i messaggi di Medjugorje: la Madonna, Satana e il destino spirituale nel mondo moderno.

Il dibattito sulle apparizioni di Medjugorje ruota attorno ai messaggi della Madonna e alla loro interpretazione nel contesto spirituale contemporaneo. Padre Fanzaga evidenzia come questi messaggi descrivano la lotta tra il bene e il male, tra la Madonna e Satana, offrendo ai fedeli indicazioni per la conversione e la salvezza del mondo.

Le apparizioni a Medjugorje: le profezie dei veggenti

Dal 24 giugno 1981, nel villaggio di Medjugorje, si verificano eventi straordinari che hanno catturato l’attenzione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. Sei giovani – tre ragazzi e tre ragazze – affermano di aver ricevuto apparizioni della Madonna, la Regina della Pace, accompagnate da messaggi rivolti all’umanità, spesso incentrati su preghiera, conversione e pace. Dopo decenni di discernimento, un documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvato da Papa Francesco, ha sottolineato che, pur non pronunciandosi sulla soprannaturalità delle apparizioni, i messaggi hanno prodotto “abbondanti frutti spirituali” e meritano un giudizio complessivamente positivo.

Per garantire la corretta valutazione dei messaggi, Papa Francesco ha nominato un delegato pontificio, incaricato di esaminarli e diffonderli solo se coerenti con la sacra Scrittura e la tradizione. I veggenti dichiarano che la Madonna ha affidato loro dieci segreti, custoditi su un rotolo di pergamena, riguardanti eventi futuri di portata mondiale e della Chiesa. Come spiegano i veggenti, «saranno rivelati tre giorni prima che accadano, per dare ai credenti il tempo di prepararsi», evitando così che avvengano all’improvviso. I primi due segreti riguarderanno calamità naturali che coinvolgeranno Medjugorje, mentre il terzo sarà «un segno indistruttibile, durevole e che viene dal Signore» sulla collina delle prime apparizioni.

“Battaglia imminente tra Madonna e Satana”, la confessione di Padre Fanzaga

Padre Livio Fanzaga, nel suo libro Tutti i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje (Sugarco), come riportato da Libero, interpreta i messaggi alla luce della storia contemporanea e della profezia biblica. Secondo lui, gli eventi in corso rappresentano una lotta spirituale tra il bene e il male: “La vicenda del mondo senza Dio, preceduta dalla realizzazione dei dieci segreti di Medjugorje. Sarà la battaglia fra il Cielo e la Terra, fra la Madonna da una parte e Satana dall’altra“. Padre Livio collega i segreti al libro dell’Apocalisse: “È il primo grande combattimento del libro dell’Apocalisse, fra la Donna vestita di sole e il grande dragone rosso“.

I messaggi descrivono la minaccia di un “mondo senza Dio”, destinato a crollare se l’umanità non si riconcilia con Dio: “La Madonna ha profetizzato più volte che per il mondo nuovo senza Dio che stiamo costruendo non c’è né futuro né vita eterna, nessuna prospettiva neanche storica: è destinato a crollare“. Tuttavia, il piano divino prevede la conversione globale: “Ci sarà una grande conversione nel mondo. Perché ci sia la pace bisogna che i popoli si riconcilino con Dio“, e ciò avverrà attraverso la presenza di Maria, che “li riporta a suo Figlio e nella Chiesa cattolica“.

Padre Livio evidenzia anche il ruolo della Russia, protagonista dei segreti di Medjugorje e di Fatima: “La Russia è protagonista della storia della salvezza, come il figliol prodigo, che prima ne combina di tutti i colori e poi alla fine partecipa al pranzo e si converte“. I restanti sette segreti sembrano richiamare “i sette flagelli dell’Apocalisse”, che potrebbero verificarsi in varie parti del mondo. Secondo il sacerdote, il compimento dei segreti porta a una vittoria finale del cristianesimo: «La Madonna vincerà, non c’è dubbio, ma col nostro aiuto. Per questo Lei dice: “Aiutatemi ad aiutarvi”».

In questo contesto, Padre Fanzaga collega gli eventi contemporanei alla storia della Chiesa e alle profezie di Fatima: “Se il Papa consacrerà la Russia al mio cuore Immacolato la Russia si convertirà“. Anche se il totalitarismo comunista è caduto, “qualcosa è successo, ma la Russia non si è convertita“. L’invito finale resta dunque un appello alla preghiera, alla vigilanza spirituale e alla collaborazione dei fedeli affinché il piano divino si realizzi, portando pace e salvezza al mondo.