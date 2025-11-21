A Novembre 2023 Valeria Marini e Gianna Orrù erano apparse per l’ultima volta pubblicamente in buoni rapporti, seppure durante la puntata de La Vita in Diretta ci fosse stato un piccolo battibecco. Nell’aprile del 2025 Mara Venier aveva provato a riportare la pace tra madre e figlia ma senza successo, e Gianna era stata irremovibile: “Sono molto arrabbiata e lo sono ancora di più perché mia figlia usa la nostra distanza per andare in tv e apparire sulla stampa e io queste cose proprio non le tollero.

Mi pento di aver abbandonato la mia vita per seguire lei e stare dietro alla sua carriera“.

Valeria Marini a Medjugorje chiede la grazia di recuperare il rapporto con la madre

La diva, come si legge nel portale Biccy.it, aveva chiesto scusa alla madre in varie occasioni, sebbene la Orrù il mese scorso a Domenica In ha insistito:”Non posso passare sopra a dei torti così grossi. Ci sono dietro motivi gravi. Non ho problemi solo con lei, ma anche con gli altri figli“. Dopo averle chiesto scusa in tv e sui giornali, Valeria Marini ha chiesto aiuto a Paolo Brosio, la cui associazione ha organizzato un viaggio a Medjugorje per circa 80 persone, tra cui c’era anche lei. “Io consiglio a tutti di fare questo viaggio, qui si trova la pace, si ritrova sé stessi, la pace, la fede e la luce. Io poi sono molto credente e mi affido alla Madonnina”, avrebbe riferito la showgirl.

Valeria Marini a Medjugorje: “Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre”

La stella del Bagaglino, secondo il settimanale Oggi, avrebbe chiesto anche una grazia alla Madonna, ovvero la pace con sua mamma Gianna Orrù: “Chiede la grazia alla Madonna per far pace con la madre. La star è volata in pellegrinaggio a Medjugorje per recuperare quella serenità interiore perduta a seguito della rottura dei rapporti con l’amata madre Gianna Orrù. Madre e figlia non si parlano ormai da due anni a causa di alcuni fraintendimenti nati per ragioni economiche e la showgirl ha più volte tentato di appianare ogni divergenza, chiedendo anche scusa pubblicamente. Nulla da fare: ‘Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre’, ci ha detto commossa durante la tre giorni in Bosnia. È anche stata avvistata più volte nella chiesa di San Giacomo, accanto a lei, Paolo Brosio, organizzatore del viaggio finalizzato a raccogliere fondi per la costruzione in loco di un nuovo grande ospedale“.