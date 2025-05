Tragedia in Sardegna, a Orgosolo: l’allevatore di 42 anni Battista Mele è morto dopo essere stato colpito da un calcio del proprio cavallo. Ecco cosa è successo.

Orgosolo, Battista Mele muore colpito dal suo cavallo

Un tragedia ha scosso la comunità di Orgosolo, comune della provincia di Nuoro in Sardegna. Ieri sera, 18 maggio 2025, l’allevatore di 42 anni, Battista Mele, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un calcio sferrato dal proprio cavallo.

La tragedia nelle campagne tra Galtellì e Lula, in Barbagia. Quando i famigliari, non vedendolo arrivare, hanno lanciato l’allarme, era ormai troppo tardi. L’allevatore è stato infatti trovato privo di vita dai soccorritori e dai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un incidente, anche se la salma è stata comunque trasferita per gli accertamenti del caso.

Orgosolo: chi era Battista Mele

Battista Mele era un allevatore di 42 anni molto conosciuto a Orgosolo per il suo impegno nel settore zootecnico. Nipote di Don Antonio Maria Cossu, per tutti Don Tototni, Mele era sposato e padre di due bambini.