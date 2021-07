Roma, 22 lug. – (Adnkronos) – "Sarebbe del tutto prematuro" pensare a "un irrigidimento" delle politiche monetarie, in questa fase delicata per l'economia dell'Eurozona: per questo "dopo che a giugno abbiamo deciso di condurre in questo trimestre acquisti significativamente più alti, il programma Pepp non è stato oggetto di discussione".

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo.