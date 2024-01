BCE, Lagarde: “Tassi d’interesse hanno raggiunto il picco”

Secondo la presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, i tassi di interesse sembrano aver toccato il loro punto massimo. Durante un’intervista rilasciata alla France 2 TV, Lagarde ha affermato che è probabile che i tassi comincino a diminuire se l’inflazione si mantiene al livello del 2%. Nonostante non abbia specificato una data precisa, Lagarde ha sottolineato che il momento più difficile e peggiore dell’inflazione sembra essere ormai alle spalle. Pertanto, se le previsioni sulla stabilità dell’inflazione si avvereranno, la BCE potrebbe intraprendere azioni volte a ridurre i tassi di interesse.

BCE prevede oscillazione dell’inflazione tra il 2,5% e il 3%

La Banca Centrale Europea (BCE) ha previsto che l’inflazione oscillerà tra il 2,5% e il 3% per gran parte di quest’anno. Nonostante la possibilità di una riduzione dei tassi di interesse sia stata accennata dalla presidente Lagarde, i banchieri hanno sottolineato che sarebbe prematuro prendere in considerazione tale azione prima di avere a disposizione i dati sui salari del primo trimestre, attesi per maggio.

Investitori scontano almeno cinque tagli dei tassi nel 2024

Gli investitori della Banca Centrale Europea (BCE) sembrano essere sicuri di una prospettiva di tagli dei tassi nel corso del 2024. Si prevede che almeno cinque riduzioni saranno effettuate, con il primo intervento previsto per marzo o aprile. Tuttavia, diversi policymaker della BCE hanno espresso preoccupazione riguardo a questo arco temporale, ritenendolo eccessivamente lungimirante alla luce delle persistenti pressioni sui prezzi nell’area dell’euro. Nonostante ciò, è importante sottolineare che gli investitori stanno già tenendo conto di questa possibilità, anticipando le azioni future della BCE. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le decisioni di politica monetaria nel corso del prossimo anno e come la BCE affronterà le sfide legate all’inflazione e alle aspettative degli investitori.