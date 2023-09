Bce: Tajani sottolinea che ridurre la crescita non è la soluzione per l'infl...

Bce: Tajani sottolinea che ridurre la crescita non è la soluzione per l'infl...

Antonio Tajani esprime la speranza che la Bce eviti un ulteriore aumento dei tassi di interesse questa volta. Secondo il Ministro degli Esteri, un’azione simile, quando combinata con l’inflazione, potrebbe accentuare la contrazione della crescita.

Tajani, “Un aumento dei tassi può scoraggiarne la richiesta”

Il ministro sottolinea che un aumento dei tassi può scoraggiare sempre più persone dal richiedere prestiti, con conseguenze già viste in Italia e in Europa. Secondo Tajani, la soluzione non consiste nell’aumentare i tassi, ma dovrebbe invece comportare misure opposte.

In una nota dice: “spingerebbe ancora di più verso una riduzione della crescita. Saranno sempre meno le persone che chiederanno denaro in prestito quando il tasso è così alto. Abbiamo visto quali sono state le conseguenze in Italia e soprattutto in Europa. A mio giudizio l’inflazione non si combatte con l’aumento dei tassi, bisognerebbe fare l’esatto contrario”.

Tajani, l’inflazione non si riduce con l’aumento dei tassi

La lotta contro l’inflazione non passa attraverso l’incremento dei tassi di interesse. Il Ministro Antonio Tajani ribadisce che quando i tassi sono elevati, sempre meno persone cercheranno finanziamenti. Egli sostiene che l’aumento dei tassi, in un contesto di inflazione causata non da una crisi di crescita ma da aumenti dei costi delle materie prime, soprattutto a causa della situazione in Ucraina, rischierebbe di aggravare ulteriormente la contrazione economica, rendendo alla fine la politica recessiva.