Beatrice Valli preoccupa i fan prima del parto: il suo messaggio

Nelle ultime ore Beatrice Valli ha fatto preoccupare i suoi fan su Instagram con un suo messaggio a pochi giorni dal parto.

Beatrice Valli preoccupa i fan

Manca ormai sempre meno alla nascita della quarta figlia di Beatrice Valli e di Marco Fantini e, nelle ultime ore, in tanti tra i fan dei social si sono preoccupati per le condizioni della sorella di Ludovica Valli che, sui social, ha scritto di essere “mentalmente ko”. Beatrice infatti sta organizzando un trasloco, gestendo i suoi molti impegni di lavoro, aspettando la sua quarta figlia in arrivo e nel frattempo si sta occupando anche dei suoi altri tre figli (Alessandro, Bianca e Azzurra). Per questi motivi l’influencer ha dichiarato di essere davvero esausta e di non vedere l’ora di dare alla luce la sua quarta bambina, che dovrebbe nascere proprio in questi giorni.

Lei e Marco Fantini al momento non hanno ancora svelato quale sarà il nome della piccola in arrivo e, tra i fan, in tanti hanno inviato i loro messaggi di calore e di supporto all’influencer, che presto sarà madre per la quarta volta. Nei mesi scorsi Beatrice ha parlato più volte delle difficoltà da lei incontrare durante questa quarta gravidanza, che si è dimostrata fin da subito più complessa rispetto alle precedenti.