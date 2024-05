Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono sposati da tempo, ma non hanno ancora avuto figli. La cantante di Musica e il resto scompare ha deciso di aprirsi sull’argomento e ha spiegato il motivo per cui non ha ancora messo al mondo eredi.

Elettra Lamborghini: perché non ha ancora avuto figli?

Ospite di Verissimo, Elettra Lamborghini ha spiegato il motivo per cui lei e il marito Afrojack non hanno ancora avuto dei figli. La cantante di Musica e il resto scompare non ha problemi di fertilità, così come il suo principe azzurro, ma sogna di adottare un bambino.

Le parole di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha dichiarato:

“Mi batto molto, ho trovato molte porte chiuse, ma cerco sempre di parlarne tanto. Bisognerebbe essere più aperti. Visto che me lo chiedono in tanti, io non ho nessun problema di salute, posso avere figli, la mia è una situazione diversa”.

Elettra Lamborghini: il sogno di adottare un bambino

La Lamborghini e il marito Afrojack non hanno ancora messo al mondo dei figli perché il mondo “fa tanta paura“, però vorrebbero adottare un bambino. Ha dichiarato: