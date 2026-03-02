Beatrice Valli è stata una presenza al Festival di Sanremo 2026 seppur molto fugace, l’influencer è arrivata in riviera per commentare in diretta con i propri follower la kermesse canora ma una notizia dal tenore decisamente importante l’ha fatta desistere dal suo lavoro. Scopriamo cosa è accaduto.

Beatrice Valli e l’arrivo a Sanremo

Beatrice Valli è arrivata a Sanremo ad inizio kermesse martedì 24 febbraio, pronta per raccontare ai follower cosa accadeva dietro le quinte e per partecipare ad interviste.

Stava per vivere una settimana lavorativa unica, come il Festival è in grado di fare in ogni ambito della comunicazione, ma qualcosa ha interrotto quel flusso, un qualcosa di grave e preoccupante.

La decisone è stata quindi quella di lasciare la località e di tornare a Milano dove vive per risolvere la triste pratica.

Il malore del figlio Alessandro

La notizia che Beatrice ha ricevuto via telefono è relativa al figlio Alessandro, 14 anni, che come riportato da The Social Post ha accusato un malore mentre giocava una partita di calcio.

L’adolescente infatti milita nel Bresso Calcio, realtà famosa a livello lombardo per essere il ponte con le grandi società di zona come Milan e Inter.

Appena avuta la telefonata è tornata a Milano, il ragazzo è stato trasportato immediatamente al Niguarda ma l’equipe medica ha risolto il problema in breve tempo.

Addio al Festival e settimana accanto al figlio nel ruolo di madre, la preoccupazione è passata e ora l’allarme è rientrato. Per l’Influencer ed è concorrente di Uomini e Donne il Festival è rinivato al 2027.