Beatrice Valli è tornata a far parlare di sé dopo un acceso sfogo sui social.

Beatrice Valli: lo sfogo sui social

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso un sentito messaggio in risposta agli attacchi ricevuti negli ultimi tempi. Recentemente, la 29enne ha partecipato al programma radiofonico The Roulette Talk, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sollevato non poche polemiche. In particolare, ha espresso insoddisfazione per una percepita mancanza di riconoscimento e ha dichiarato di meritare maggiore visibilità.

“Vivi e lascia vivere”

“Penso che la vita sia una sola e non capisco perché tanta gente la sprechi giudicando” ha commentato “Penso che la bellezza di noi esseri umani sia la diversità. Penso che i figli crescono così velocemente che devono essere vissuti, rispettati, amati. Penso che il valore delle piccole cose sia quello che alla fine ci salva. Penso come ultima cosa che il detto vivi e lascia vivere sia davvero un ottimo esempio per tutti ma in pochi riusciamo davvero a prenderlo sul serio“. Le affermazioni hanno suscitato reazioni contrastanti.

“Non ho mai finto di essere una persona diversa”

Stanca delle offese legate al suo stile di vita, l’influencer ha quindi deciso di condividere il suo punto di vista, esortando i follower a non giudicare con malizia le scelte altrui. “La realtà è che nonostante io sia una persona fortunata e sicuramente privilegiata sotto alcuni punti di vista, non ho mai fatto credere di essere una persona diversa da quella che sono. Anzi, spesso tutelo il mio essere per paura che quella parte interiore mia venga rovinata o inquinata. Dietro a tutto questo ci sono tanti sacrifici, spesso sensi di colpa nel dovermi dividere tra un figlio e l’altro è il mio lavoro che spesso non può essere gestito come vorrei” ha aggiunto.