Dalla vita privata alla carriera, Beatrice Valli, influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, si è lasciata andare a una serie di confidenze nell’intervista per il podcast Roulette Talk: ecco cosa è successo.

Valli Beatrice attaccata sui social dopo le ultime dichiarazioni

Le dichiarazioni, piuttosto schiette, rilasciate dall’influencer hanno generato discussioni e critiche sui social.

Durante l’intervista, Beatrice Valli, ha parlato della gestione della casa, svelando che, nonostante abbia del personale domestico, ha un forte senso di perfezionismo verso se stessa e di insoddisfazione nei confronti della donna che la aiuta, nonostante riconosca la sua bravura:

«Certo, ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno. Come faccio da mangiare io, non lo fa nessuno».

La notorietà di Beatrice Valli

Valli Beatrice, dopo il percorso a Uomini e Donne, ha raggiunto una grande notorietà, tanto da contare, ad oggi, 3 milioni di follower su Instagram. Per tale ragione, non poteva mancare la domanda della conduttrice, Elena Gradella, se secondo lei si merita il successo che ha, la risposta dell’influencer non le ha mandate a dire:

«Sì io sono sincera, merito la mia notorietà e anche di più. Vorrei sempre di più e mi piacerebbe tra 10 anni dire “Wow, guarda cosa hai creato”. Tra 10 anni vorrei guardarmi da uno scalino un po’ più su e darmi due pacche sulle spalle. Lo penso della me stessa di 10 anni fa».

Tra le tante cose affermate, anche una critica diretta a due colleghe influencer: Nina Benati e Natalia Paragoni. Le affermazioni della Valli non sono state ben digerite dagli haters, che si sono scatenati. Tra i commenti si legge:

«Sì, ma dire mi merito anche di più…anche no».

A questo commento è arrivata la risposta immediata dell’influencer: