BeIt, al via la campagna di Nation branding per il Made in Italy

Roma, (askanews) – Parte la campagna straordinaria di promozione del Made in Italy “beIT”, il nuovo ambizioso progetto lanciato dal Ministero degli Esteri in collaborazione con l’Agenzia ICE. Una campagna di Nation branding inedita e globale, come ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio presente all’annuncio.

BeIt sarà dedicata alla promozione dell’Italia e del Made in Italy in tutto il mondo ma in particolare in 26 Paesi, tra Europa, Asia e America: aree target per il loro interesse per l’eccellenza italiana o per il potenziale di crescita ancora da scoprire.

L’obiettivo è raccontare al pubblico internazionale in maniera originale e innovativa l’Italia, i suoi valori e talenti, le sue competenze e le straordinarie potenzialità. E sostenere l’internazionalizzazione delle filiere del nostro sistema produttivo.

Per farlo, in forma principalmente digitale, sono stati scelti sei valori: la creatività, la passione, la tradizione e l’innovazione, lo stile, e la diversità.

La campagna durerà sino ad agosto 2022 e in questi mesi prevede la costruzione di una nuova identità visuale e linguistica con piattaforme, profili social e contenuti originali da diffondere e amplificare attraverso la rete consolare-diplomatica italiana nel mondo.