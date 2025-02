Belen Rodriguez ha deciso di esprimere la sua opinione sul recente scandalo che sta coinvolgendo Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha rivelato la presunta relazione del rapper con Angelica Montini, aggiungendo che anche l’imprenditrice digitale avrebbe tradito ripetutamente il marito con vari uomini, tra cui Achille Lauro. A tal proposito, la showgirl ha lanciato una frecciatina tramite Instagram.

Belen, frecciatina a Chiara Ferragni: “Sono la più brava di tutti”

Belen Rodriguez, mentre si preparava per la puntata di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, ha deciso di commentare, in maniera indiretta, il caos che sta travolgendo Fedez e Chiara Ferragni con una storia su Instagram.

“Comunque alla fine con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti“.

Lei, che ha vissuto e superato diverse vicissitudini amorose, ha scelto Instagram come vetrina per lanciare una frecciatina pungente. Una delle ipotesi più probabili è che Belen stesse facendo riferimento alla sua esperienza personale con i tradimenti.

I tradimenti di Stefano De Martino durante il matrimonio con Belen Rodriguez

Nella sua storia sentimentale con Stefano De Martino non sono mancati i tradimenti, come ha ammesso lei stessa a Mara Venier in una puntata di Domenica In: