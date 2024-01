De Martino, tapiro d'oro per i tradimenti a Belen: "Quanti? La matematica non...

Stefano De Martino, tapiro d'oro per i tradimenti a Belen Rodriguez: la reazione del conduttore è esilarante.

Giovedì 11 gennaio, Striscia la Notizia manderà in onda la consegna del tapiro d’oro a Stefano De Martino per gli infiniti tradimenti che ha rifilato a Belen Rodriguez. Come ha reagito il conduttore napoletano davanti alla visita di Valerio Staffelli?

Tapiro d’oro a Stefano De Martino per gli innumerevoli tradimenti a Belen Rodriguez. Secondo Alessandro Rosica, il conduttore napoletano avrebbe tradito la moglie anche con l’ex fiamma Emma Marrone. Flirt a parte, come ha reagito l’ex talento di Amici alla visita di Valerio Staffelli? Lo storico inviato di Striscia la Notizia, ovviamente, l’ha punzecchiato più volte.

La reazione di De Martino al tapiro d’oro

Staffelli, senza giri di parole, ha chiesto a De Martino: “Lei è un traditore seriale?“. Stefano, sorridendo, ha replicato: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta“. Ovviamente, Valerio non ha mollato la presa: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?“. A questo punto, il conduttore napoletano ha risposto:

“Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

De Martino: quante volte ha tradito Belen?

Durante la consegna del tapiro d’oro, Stefano ha smentito per l’ennesima volta il flirt con Alessia Marcuzzi. Ricordiamo che Belen, invece, l’ha confermato. In conclusione, Staffelli ha chiesto a De Martino con quante donne ha realmente tradito la Rodriguez. Il conduttore napoletano non poteva che rispondere con una battuta: