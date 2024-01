De Martino ha tradito Belen anche con Emma: l’indiscrezione

Negli anni, tra i tanti tradimenti che Stefano De Martino ha riservato a Belen Rodriguez ce ne sarebbe uno anche con Emma Marrone. La rivelazione è stata fatta da Alessandro Rosica, conosciuto nel mondo virtuale come Investigatore Social.

Nel corso di una lunga diretta su Instagram, Alessandro Rosica ha parlato di tutti i tradimenti che Stefano De Martino ha riservato a Belen Rodriguez. Alcuni sono recenti, mentre altri risalgono a tanti anni fa. Ad aver sorpreso maggiormente i fan è stata la tresca con Emma Marrone.

Rosica ha raccontato:

Stando a quanto sostiene Alessandro, la Rodriguez avrebbe scoperto anche questo tradimento di De Martino.

Oltre al tradimento con Emma, che risale a tanti anni fa, Stefano ha avuto tante altre scappatelle, sia con persone comuni che con donne famose. Tra queste ultime ci sono: Antonella Fiordelisi, Alessia Marcuzzi e Madalina Ghenea. Con l’ex schermitrice è successo quando Belen e De Martino non stavano insieme, mentre con La Pinella sia prima che durante la storia con la showgirl argentina. Rosica ha dichiarato:

“Ho le prove che la Fiordelisi e Stefano sono andati a letto, all’epoca però lui non stava con la Rodriguez. Quest’ultima si è arrabbiata con Antonella per una questione di rispetto: la Fiordelisi le scriveva cose carine e le chiedeva selfie. Quando Belen ha scoperto che l’ex marito era andato a letto con lei, ovvio che si sia arrabbiata. (…) Alessia ha voluto De Martino come inviato a L’Isola, già si frequentavano all’epoca. Si vedevano, in quel momento Stefano non stava con Belen. Scattò la passione. Nessuno sospettò nulla. Io lo ho sempre detto a Belen che all’inizio non mi ha creduto e poi invece mi ha chiesto scusa. Il fatto è che poi Stefano e Belen si sono rimessi assieme, ma lui ha visto di nuovo la Marcuzzi. Io ho spiegato a Belen: ‘Guarda che si vedono’. Lei ha iniziato a indagare e personaggi del mondo della tv le hanno confermato quel che le dicevo io. Allora si è svegliata. Non so perché non ha subito buttato fuori di casa De Martino”.