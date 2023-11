Belen Rodriguez, figlio e matrimonio in vista: "Vivo di pancia"

Belen Rodriguez avrebbe trovato la serenità accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e, secondo indiscrezioni, sarebbe pronta a creare con lui una famiglia.

Bene Rodriguez: le indiscrezioni

A quanto pare Belen Rodriguez fa davvero sul serio con Elio Lorenzoni e c’è chi è pronto a giurare che la showgirl sarebbe pronta a convolare a nozze e ad avere un figlio proprio insieme all’imprenditore. “Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi”, si legge sul settimanale Nuovo. Sempre secondo indiscrezioni i due starebbero progettando le loro nozze, e non è dato sapere se si terranno prima o dopo quelle della sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez.

Al momento Belen non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma domenica 26 novembre è attesa a Domenica In, dove finalmente potrebbe parlare per la prima volta della fine della sua relazione con Stefano De Martino e dell’inizio di quella con Elio Lorenzoni (che sarebbe stato suo amico per oltre 10 anni). In tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne di più.