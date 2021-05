Belen Rodriguez incinta di 8 mesi: la foto senza veli col pancione

Belen Rodriguez ha posato completamente senza veli mettendo in mostra il suo pancione e il suo perfetto lato B.

Belen Rodriguez è all’ottavo mese di gravidanza e sui social si è mostrata senza veli e col pancione in bella mostra, facendo il pieno di like.

Belen Rodriguez: la foto del pancione

Belen Rodriguez ha messo in mostra il suo fisico perfetto all’ottavo mese di gravidanza in uno scatto bollente: la bella argentina ha posato completamente svestita e coprendosi strategicamente solo grazie ad un lenzuolo bianco.

In tanti le hanno fatto i complimenti per le sue curve vertiginose e per la sua bellezza radiosa in gravidanza, mentre Belen nella didascalia ha scritto: “La Luna dentro”. Si da il caso infatti che la showgirl abbia deciso di chiamare la sua bambina Luna Marie, nome che lei stessa ha svelato esser stato scelto dal suo primogenito, Santiago De Martino.

Belen Rodriguez e l’amore per Antonino

La piccola Luna Marie è frutto dell’amore tra la showgirl e Antonino Spinalbese.

I due hanno iniziato a frequentarsi circa un anno fa, all’indomani dalla rottura tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino. La showgirl ha confessato che a un mese dall’inizio della sua frequentazione con Antonino lei sarebbe rimasta incinta, ma avrebbe perso il bambino poco tempo dopo. I due avrebbero dunque deciso di riprovare ad avere un figlio insieme, e solo un mese più tardi lei sarebbe rimasta incinta della piccola Luna Marie.

“Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marie”, ha confessato, e ha aggiunto: “Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

Belen Rodriguez: la gravidanza

Belen ha confessato che questa sua seconda gravidanza le avrebbe causato diversi problemi, a partire dalle nausee mattutine. La showgirl ha anche ammesso però di essere più felice che mai di poter presto avere una seconda bambina e ha confessato che anche il suo primogenito, Santiago, sarebbe felicissimo di poter presto diventare un fratello maggiore. A quanto pare anche Antonino avrebbe un ottimo rapporto con il piccolo Santi, e a tal proposito Belen ha detto: “E’ maturo e rispettoso; è una di quelle cose che mi ha fatto innamorare di lui. Rispetta il ruolo del papà di Santiago, non si permetterebbe mai di intromettersi. Ha dei valori spazzeschi. E hanno un bel rapporto di amicizia, sono compagni di gioco Antonino e Santiago”