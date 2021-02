Belen Rodriguez ha confermato la sua seconda gravidanza: lei e Antonino Spinalbese saranno presto genitori.

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane Belen Rodriguez ha finalmente confermato la notizia della sua gravidanza: la showgirl avrà il suo secondo figlio con Antonino Spinalbese.

Belen incinta: la conferma

Dopo mesi di rumor, indiscrezioni e ipotesi Belen Rodriguez ha finalmente confermato la sua seconda gravidanza: “ Sono entrata nel quinto mese e sono felicissima” , ha confessato la showgirl, che durante l’estate 2020 è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese.

Per la prima Belen ha anche parlato del “fallimento” del suo matrimonio (lei e Stefano De Martino avevano tentato di nuovo a stare insieme nel 2019, ma il ritorno di fiamma era naufragato dopo appena un anno) e a seguire ha elogiato Antonino, rivelando che la gravidanza sarebbe stata cercata e desiderata da entrambi: “ Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’.

Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”.

Secondo indiscrezioni la showgirl aspetterebbe una bambina (il cui nome sarebbe “Tabita”) ma per il momento Belen non ha confermato la notizia. Durante il suo ritorno di fiamma con De Martino la showgirl aveva confessato di non voler avere due figli con “padri diversi”, ma a seguito del definitivo fallimento del suo matrimonio ha dovuto ricredersi e del resto, con Antonino, sarebbe scattato il vero colpo di fulmine.

“ Per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo “, ha dichiarato l’argentina mettendo in mostra per la prima volta il suo pancino.