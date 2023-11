Belen Rodriguez ospite a Domenica In: ecco di cosa parlerà

Il 26 novembre Belen Rodriguez sarà finalmente ospite a Domenica In, dove – secondo indiscrezioni – parlerà della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino e dell’inizio della sua relazione con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez a Domenica In: l’indiscrezione

Belen Rodriguez è da poco rientrata dalle Maldive e, secondo i rumor in circolazione, domenica 26 novembre è attesa da Mara Venier, dove parlerà forse della fine della sua relazione con Stefano De Martino e, soprattutto, dell’inizio della sua liaison con Elio Lorenzoni che proprio alle Maldive le avrebbe chiesto di sposarlo. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma in tanti sui social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se finalmente la showgirl romperà finalmente il silenzio in merito alla sua relazione con l’imprenditore bresciano, che sembra fosse suo amico da 10 anni.

Belen finora ha preferito vivere nel massimo riserbo la sua storia con l’imprenditore e la fine del suo rapporto con Stefano De Martino, per questo in tanti sui social sono impazienti di conoscere i retroscena dietro la questione. In tanti si chiedono inoltre se davvero lei e Lorenzoni convoleranno a nozze visto che lui le avrebbe regalato un prezioso anello di fidanzamento.