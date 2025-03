Nella giornata di martedì 22 aprile tornerà in onda Belve di Francesca Fagnani, che ieri ha iniziato a registrare le prime interviste con gli ospiti della nuova stagione.

Francesca Fagnani, Belve e Belve Crime: i nuovi ospiti e l’annuncio dello spin off

La conduttrice, ospite a Tv Talk, la settimana scorsa ha inoltre annunciato uno spin off Crime del programma: “Sì ormai posso dare questa notizia. Era una cosa che avevo pensato da un po’ e adesso la faremo. Ci sarà questa versione crime del programma. Verranno intervistate persone legate alla cronaca. Sarà ascoltato, su quello sgabello, il punto di vista del colpevole o di chi, in un modo o nell’altro, si è trovato coinvolto nella scena del delitto. È un viaggio dentro la mente di chi ha vissuto il male, e di chi lo ha inflitto agli altri“.

L’anteprima sulle interviste

La prima degli ospiti della nuova stagione di Belve sarà una showgirl che ha lavorato nel cinema per adulti e ha tentato la carriera politica, mentre gli altri due sono degli attori, apprezzati anche per il loro aspetto. È stato il portale Tv Blog a dare l’anteprima sulle interviste ai nuovi ospiti. “Proprio ieri è stata registrata una nuova intervista puntuta di Francesca Fagnani ad un esponente del mondo dello spettacolo nostrano e non solo. Il riferimento è per Michele Morrone, fra le vittime di Francesca Fagnani nella prossima edizione di Belve, in partenza nel prime time prossimo venturo di Rai2. Poi ci sarà Raz Degan, che sarà una delle vittime dei face to face che l’ottima Francesca Fagnani ci ha abituato nelle precedenti edizioni di questo programma di successo. Dopo l’intervista a Paola Barale, il programma di Rai Due accoglie dunque nella sua tana anche l’altra parte della mela, protagonista di una lunga e bella storia d’amore. Quella cioè fra Raz e Paola. Siamo in grado di anticiparvi che Milly D’Abbraccio ha da poco terminato la registrazione presso gli studi romani della Rai della sua ospitata nel programma della seconda rete della tv pubblica“.

Chi saranno gli ospiti della nuova stagione di Belve

Si tratta quindi di Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Nel frattempo si vocifera anche di possibili interviste ad Elly Schlein e Nino Frassica, anche se per ora si tratta solo di rumors.