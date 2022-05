Tutto quello che c'è da sapere sull'amore tra Benedetta Rossi e suo marito Marco e la loro vita insieme.

Benedetta Rossi e suo marito, Marco Gentili, sono uniti e più felici che mai. In molti si sono chiesti però come mai la coppia non abbia mai avuto figli.

Benedetta Rossi: i figli

Benedetta Rossi e Marco Gentili conducono una vita serena e riservata e, nonostante il grande successo acquisito grazie ai social, hanno sempre preferito proteggere la loro privacy.

I due vivevano insieme al cane Nuvola e, dopo la sua scomparsa, hanno adottato il cane Cloud. La coppia non ha mai svelato pubblicamente i motivi per cui non ha avuto figli, ma in tanti tra i fan dei social ritengono che sarebbero stati degli ottimi genitori.

Dopo il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus e dopo alcuni problemi di salute, Benedetta Rossi ha deciso di prendersi una pausa da alcune delle sue numerose attività lavorative e in tanti sui social sono impazienti di sapere cosa riserverà a lei e Marco il futuro.

Il matrimonio

La coppia è sposata ormai da oltre 10 anni e i due – che all’epoca non erano famosi – avevano scelto di celebrare il loro matrimonio con un’intima cerimonia alle Hawaii. Marco è stato accanto a sua moglie quando lei ha avuto alcuni problemi di salute mentre Benedetta, dal canto suo, è stata accanto al marito quando lui ha dovuto fare i conti con la dolorosa scomparsa del padre.

“È un sostegno.

È il mio complice, il mio lavoro e il mio tempo libero. All’inizio aveva una sala giochi. Quando ha capito la mia passione, mi ha regalato una macchina fotografica e io facevo tutto da sola, il set, le riprese, montavo e pubblicavo i tutorial. Col tempo ha deciso di vendere la sua attività e adesso dividiamo lavoro e tempo libero. Amiamo viaggiare, stare nella natura — ci siamo conosciuti durante una gita a cavallo – curare l’orto, fare passeggiate in campagna.

Sì, siamo un po’ contadini, e fieri di esserlo”, ha dichiarato la foodblogger su suo marito.