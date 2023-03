Benevento, si lancia dalla finestra ma viene afferrata al volo dai poliziotti

Una donna di 60 anni si è lanciata dalla finestra della sua abitazione sita in via Cocchia a Benevento. É stata fortunatamente salvata in extremis dagli agenti della Polizia di Stato, che l’hanno afferrata al volo, prima dell’impatto al suolo. Il loro intervento è stato provvidenziale, in quanto hanno evitato la tragedia. Come informa FanPage la sessantenne si era posizionata sul davanzale della finestra di casa per buttarsi giù. Comprendendo immediatamente la gravità della situazione, i poliziotti si sono precipitati sotto la finestra, preparandosi ad afferrare la donna.

Donna afferrata al volo: alcuni agenti sono rimasti contusi

La donna è stata, più precisamente, afferrata da alcuni agenti e vicini di casa. É stato così evitato che la sessantenne finisse sul marciapiede, sfracellandosi. Dal Mattino si legge come almeno quattro poliziotti sono rimasti confusi. La donna è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Rummo.

Chiesto un encomio per gli agenti

L’episodio è stato reso noto dal Libero sindacato di polizia (Li.si.po.). Il sindacato ha chiesto che il comune di Benevento attribuisca un encomio ai coraggiosi agenti che hanno salvato la sessantenne, evitandole gravi conseguenze. É stato inoltre chiesto per loro la promozione a una qualifica superiore da parte della Polizia di Stato.